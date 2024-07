Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: les ventes au détail repartent en baisse information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 09:31









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail sont reparties à la baisse en juin au Royaume-Uni après leur forte hausse de mai, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses en raison de l'incertitude liée aux élections et d'une météo maussade.



Selon des données officielles publiées vendredi par l'ONS, l'institut national de la statistique, les ventes au détail exprimées en volumes ont reculé de 1,2% d'un mois sur l'autre, après une hausse confirmée de 2,9% le mois précédent.



Les économistes tablaient sur un repli bien plus limité, de l'ordre de 0,2%.



A l'exception de l'essence, tous les postes s'inscrivent en baisse, le recul le plus marqué revenant toutefois aux grands magasins, qui ont vu leurs ventes chuter de 3,4% le mois dernier.



Sur l'ensemble du deuxième trimestre, les ventes de détail accusent un repli de 0,1% en rythme séquentiel et de 0,2% sur un an.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.