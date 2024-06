Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: les ventes au détail rebondissent fortement information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail ont fortement rebondi au Royaume-Uni en mai, portées par les achats de vêtements et la vigueur du commerce en ligne, a annoncé vendredi l'Office national de la statistique (ONS).



Les ventes de détail ont ainsi grimpé de 2,9% le mois dernier, après avoir baissé de 1,8% en avril (chiffre révisé de -2,3%) du fait d'une météo défavorable qui avait dissuadé les consommateurs d'acheter des vêtements de printemps et d'été.



En excluant l'essence, les ventes progressent encore de 2,9%, alors que les économistes de BofA n'anticipaient qu'une hausse de 0,2% sur le mois.



A noter que les dépenses d'habillement et de chaussures ont bondi de 5,4% le mois dernier, tandis que les achats en ligne ont affiché une hausse de 5,9%.



Ces bons chiffres peuvent aussi être rapprochés du ralentissement de l'inflation, confirmé dans les statistiques des prix à la consommation meilleurs que prévu publiés cette semaine en Grande-Bretagne.



Exprimées en volumes, les ventes au détail reviennent ainsi à moins de 0,5% de leurs niveaux qui prévalaient avant l'apparition de l'épidémie de Covid-19, en février 2020.





