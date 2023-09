Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: les ventes au détail rebondissent en août information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 10:01









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail en Grande-Bretagne ont légèrement rebondi en août après leur net repli du mois précédent, à en croire une première estimation publiée vendredi par l'ONS, l'office national de la statistique.



Exprimées en volumes, les ventes de détail ont progressé de 0,4% d'un mois à l'autre, après avoir chuté de 1,1% (contre +1,2% en précédente estimation) en juillet.



Dans une note d'information, l'ONS explique que la météo défavorable du début de l'été avait pesé sur la demande, notamment celle de vêtements, mais aussi sur l'alimentation.



Les ventes alimentaires, qui s'étaient contractées de 2,6% en juillet, ont ainsi augmenté de 1,2% le mois dernier.



Les ventes d'automobiles ont quant à elle reculé de 1,2% en volume, les concessionnaires attribuant ce repli à la brusque remontée des prix de l'essence et du diesel.





