Royaume-Uni: les PMI suggèrent une contraction du PIB 23/08/2023 à 10:48

(CercleFinance.com) - L'économie britannique semble en passe de se contracter au troisième trimestre, au vu des résultats préliminaires de la dernière enquête de S&P Global et CIPS.



L'indice PMI composite du pays, qui regroupe le secteur manufacturier et celui des services, a ainsi chuté à 47,9 au mois d'août, contre 50,8 en juillet, repassant sous le seuil des 50 points indicatif d'une contraction de l'activité.



Il s'agit de son plus bas niveau en plus de deux ans et demi.



A 48,7 contre 51,5 le mois dernier, le PMI 'flash' des services s'est également enfoncé en zone de contraction, alors que le secteur résistait plutôt bien jusqu'ici.



Celui de l'industrie manufacturière a quant à lui plongé à 42,5 ce mois-ci, au plus bas depuis plus de trois ans, contre 45,3 en juillet, confirmant les difficultés récurrentes du secteur.



Pour Chris Williamson, le chef économiste de S&P Global Market Intelligence, ces chiffres sont cohérents avec le scénario d'une contraction de 0,2% du produit intérieur brut du pays sur le trimestre juillet-septembre.