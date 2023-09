Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: les PMI confirment le climat récessionniste information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 10:52









(CercleFinance.com) - L'activité du secteur privé britannique a subi en septembre sa contraction la plus sévère depuis la crise de 2009, hors période de Covid, montrent vendredi les résultats de la dernière enquête S&P Global/CIPS.



L'indice PMI composite compilé dans le cadre de ce rapport a chuté à 46,8 ce mois-ci, contre 48,6 au mois d'août, illustrant la nette dégradation du climat économique Outre-Manche.



Le PMI 'flash' du secteur des services s'est enfoncé davantage en zone de contraction, à 47,2 contre 49,5 le mois précédent, alors que les économistes et analystes prévoyaient un repli bien moins marqué à 49,1.



Ce repli n'a pas été compensée par le petit rebond du PMI manufacturier, qui est ressorti à 44,2 en version 'flash' ce mois-ci contre 43 en août.



Du point de vue de Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market, ces chiffres décevants laissent penser qu'une récession devient de plus en plus inéluctable en Grande-Bretagne.



D'après ses calculs, les PMI actuels vont dans le sens d'une contraction du PIB britannique d'au moins 0,4% d'un trimestre à l'autre.



Le Dr John Glen, du CIPS, estime pour sa part que ces chiffres rappellent la chute brutale de l'activité qui avait suivi la grande crise financière, avec une chute de la production qui n'avait jamais été aussi marquée depuis mars 2009.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.