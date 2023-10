Royaume-Uni: légère remontée du PMI manufacturier information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 10:48

(CercleFinance.com) - Les conditions opérationnelles du secteur manufacturier britannique se sont contractées à un rythme ralenti en septembre, à en croire S&P Global et le CIPS, dont l'indice PMI du secteur s'est établi à 44,3 pour le mois écoulé, contre 43 en août.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide.



Si l'indice est remonté en septembre depuis un plus bas de 39 mois en août, il n'en demeure pas moins à un de ses niveaux les plus bas des 14 dernières années, la production et les nouvelles commandes ayant souffert d'une demande intérieure et à l'export toujours faible.