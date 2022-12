Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni: léger tassement du déficit commercial information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - Le déficit commercial des biens britannique est ressorti à 19,7 milliards de livres sterling en octobre 2022, soit une réduction de 0,7 milliard par rapport à celui du mois précédent, selon les données publiées par l'office national de statistiques.



Cette amélioration modeste d'un mois sur l'autre reflète une contraction de 2,6% des importations du Royaume Uni, à 51,8 milliards de livres, alors que ses exportations n'ont diminué dans le même temps que de 2,2% à 32,1 milliards.



La baisse des importations est liée à celle des importations en provenance de pays tiers, principalement en raison de la diminution des prix du gaz, partiellement compensée par une augmentation des importations provenant de l'UE après un mois de septembre morose.





