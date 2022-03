Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Royaume Uni: léger repli du PMI composite en mars information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 10:35

(CercleFinance.com) - L'expansion du secteur privé du Royaume Uni décélère très légèrement en mars, à en croire l'indice PMI composite de l'activité globale qui ressort à 59,7 en estimation flash pour le mois en cours, après 59,9 en février.



'La croissance du secteur des services a soutenu l'économie britannique en mars, mais l'inflation des prix pratiqués a atteint un record et la confiance des entreprises a chuté à un plus bas de 17 mois', expliquent S&P Global et le CIPS qui réalisent cette enquête.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.