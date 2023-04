Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: le taux de chômage remonte à 3,8% information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 10:01









(CercleFinance.com) - Le taux de chômage s'est accru de 0,1 point de pourcentage au Royaume-Uni sur les trois mois à fin février pour atteindre 3,8%, montrent des données officielles publiées mardi.



Selon l'Office des statistiques nationales (ONS), le taux d'emploi a augmenté à 75,8% sur la période, soit 0,2 point de pourcentage de plus qu'au cours des trois mois précédents, c'est-à-dire entre septembre et novembre 2022.



L'ONS note que cette amélioration est essentiellement due à la progression du nombre d'employés à temps partiel et d'auto-entrepreneurs.



Le taux d'inactivité économique, à 21,1%, s'est quant à lui replié de 0,4 point de pourcentage, toujours en rythme séquentiel.



Très surveillé dans le contexte actuel d'inflation élevée, le salaire moyen, hors primes, a augmenté de 6,6%, ce qui montre que l'évolution des coûts de travail reste inférieure à l'envolée des prix à la consommation (+10,4% en février).





