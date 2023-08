Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: le taux de chômage augmente, les salaires aussi information fournie par Cercle Finance • 15/08/2023 à 09:24









(CercleFinance.com) - Le taux de chômage est remonté au Royaume-Uni sur la période qui s'est étalée d'avril à juin, ce qui n'a pas empêché la hausse des salaires d'atteindre des niveaux record, montrent des chiffres officiels publiés ce mardi.



Sur les trois mois clos fin juin, le taux de chômage s'est accru de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 4,2%, tandis celui mesurant la population ayant un emploi s'est tassé de 0,1 point à 75,7%.



Sur fond de crise persistante du coût de la vie, les revenus salariaux, bonus exclus, ont bondi de 7,8% sur la période, une progression historique depuis le début de la série en 2001.



En tenant compte des primes, leur hausse atteint 8,2%.





