Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: le secteur privé repasse en zone de contraction information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 10:59









(CercleFinance.com) - Le secteur privé britannique a subi en août sa première contraction en un an et demi, lourdement pénalisé par les tensions inflationnistes, montrent lundi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle S&P Global/CIPS.



L'indice PMI compilé dans le cadre de ce rapport réalisé auprès des directeurs d'achat est revenu à 49,6 le mois dernier, contre 52,1 en juillet, c'est-à-dire sous le seuil des 50 points séparant contraction et expansion de l'activité.



C'est une chute 'sévère' et 'accélérée' de la production de l'industrie manufacturière britannique qui est à l'origine de cet accès de faiblesse, indique S&P Global/CIPS, puisque le secteur des services a, lui, plutôt bien résisté.



L'indice PMI du secteur tertiaire ressort ainsi à 50,9 sur le mois d'août, contre 52,6 le mois précédent, ce qui témoigne d'une activité qui demeure en zone de croissance, quoiqu'en net ralentissement.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.