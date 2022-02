Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: le secteur manufacturier ralentit à peine information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 10:50









(CercleFinance.com) - La croissance du secteur manufacturier en Grande-Bretagne a ralenti au mois de janvier, mais les niveaux de la production comme de l'emploi restent solides, à en croire l'enquête IHS Markit/CIPS publiée mardi.



L'indice PMI manufacturier calculé dans le cadre de cette enquête réalisée auprès des directeurs d'achat a légèrement fléchi pour ressortir à 57,3 le mois passé, contre 57,9 en décembre.



L'indicateur s'inscrit néanmoins bien au-dessus de la barre des 50 points séparant expansion et contraction de l'activité, et ce pour le 20ème mois consécutif.



L'enquête montre notamment que les entreprises britanniques continuent de bénéficier d'une hausse de leurs carnets de commandes, tout en parvenant à solutionner les pénuries qui pénalisent leurs métiers.



'Bien que les contraintes au niveau de la chaîne d'approvisionnement ont continué de freiner la croissance, certains signes montrent que celles-ci ont atteint un pic, un facteur qui contribue à un une légère détente de l'inflation constatée au niveau des prix d'achat', soulignent les auteurs de l'étude.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.