Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: le secteur des services poursuit sa remontée information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Le secteur britannique des services a poursuivi son récent redressement au mois de mars, aidé par une augmentation des nouvelles commandes et une amélioration du moral des consommateurs.



Si l'indice S&P Global/CIPS UK pour le secteur tertiaire s'est tassé à 52,9 le mois dernier, contre 53,5 en février, il demeure en territoire d'expansion de l'activité pour le deuxième mois consécutif.



Ce chiffre confirme que le secteur a renoué avec la croissance au premier trimestre après de longs mois de marasme économique alimenté par la flambée de l'inflation dans le pays.



Sur ce point, la hausse des prix s'est tassée le mois dernier pour ressortir à un plus bas de 19 mois.



Les dépenses des entreprises se sont ainsi accrues au rythme le plus faible depuis mai 2021, le reflux des coûts du transport et des prix des matières premières ayant partiellement compensé l'effet des revalorisations salariales.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.