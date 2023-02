Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: le secteur de services en souffrance (PMI) information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 10:41









(CercleFinance.com) - Le secteur des services a poursuivi sa contraction en Grande-Bretagne au mois de janvier, montrent les résultats définitifs de l'étude S&P Global/CIPS menée auprès des directeurs d'achats.



Dans sa version finale, publiée ce matin, l'indice PMI des services calculé dans cette enquête est retombé à 48,7 le mois dernier après être ressorti à 49,9, toujours sous la barre fatidique des 50 points, au mois de décembre.



Tim Moore, le directeur de la recherche économique chez S&P Global Market Intelligence, met en évidence un secteur des services au plus mal depuis deux ans, sur fond de repli des dépenses des ménages et des entreprises.



'Cette enquête montre à quel point l'économie britannique risque de retomber en récession du fait des pénuries de main d'oeuvre, des conflits sociaux et de la remontée des taux d'intérêt qui pénalisent l'activité', souligne-t-il.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.