Royaume-Uni: le repli s'accentue dans le secteur privé (PMI) information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 10:44

(CercleFinance.com) - La décroissance de l'activité dans le secteur privé britannique s'est accentuée au mois de janvier, montrent les résultats préliminaires de l'enquête S&P Global/CIPS publiés ce matin.



L'indice PMI composite 'flash' - qui mesure l'activité à la fois dans l'industrie et les services - est ainsi retombé à 47,8 ce mois-ci, contre 49 en décembre, ce qui correspond à un plus bas de deux ans.



L'indice PMI des services a lui aussi reculé pour revenir à un plus bas de 24 mois, à 48 contre 49,9 le mois précédent.



L'indice PMI flash de l'industrie manufacturière est lui remonté à 46,6 contre 44,4 en décembre, établissant un plus haut de six mois.



Rare motif de satisfaction de l'enquête, les équipes de S&P Global Market Intelligence à l'origine du rapport évoquent un reflux des tensions inflationnistes.



'Il s'agit néanmoins d'un début d'année décevant pour le Royaume-Uni, qui reflète non seulement des éléments de court terme tels que l'impact des grèves et l'envolée des prix énergétiques due à la guerre en Ukraine, mais aussi les conséquences persistantes de facteurs plus structurels, comme la pénurie de main d'oeuvre et les problèmes commerciaux liés au Brexit', souligne Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence.