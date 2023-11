Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: le recul du secteur des services se confirme information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 10:53









(CercleFinance.com) - L'activité du secteur privé britannique a subi une nouvelle contraction en octobre, même si son recul a été légèrement moins marqué qu'estimé initialement, montre la dernière enquête S&P Global/CIPS.



L'indice PMI mesurant l'activité au sein du secteur tertiaire est ressorti à 49,5 le mois dernier, contre 49,3 en septembre.



Si ce chiffre définitif est un peu meilleur que la première estimation, qui l'avait donné à 49,2, il reste toutefois inférieur à la barre des 50 points qui traduit une contraction de l'activité.



D'après les auteurs du rapport, l'optimisme des entreprises privées est mis à rude épreuve par la dégradation des conditions économiques, due à la détérioration de la demande du fait des contraintes qui s'exercent actuellement sur les budgets des ménages.



Seul élément encourageant, selon eux, l'inflation a atteint le mois dernier son plus bas niveau en deux ans et demi à la faveur du net recul des prix des matières premières.





