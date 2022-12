Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: le PMI surprend mais reste en contraction information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 10:41









(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur privé au Royaume-Uni a quelque peu ralenti son repli en décembre, mais n'en demeure pas moins en zone de contraction, montrent les résultats préliminaires de l'enquête PMI réalisée auprès des directeurs d'achat.



L'indice composite S&P Global/CIPS, qui combine l'activité manufacturière et celle des services, est ainsi ressorti à 49 en version 'flash' ce mois-ci, contre 48,2 au mois de novembre.



Bonne surprise, l'indice PMI mesurant l'activité dans le secteur des services est ressorti à 50 points tout juste, le seuil séparant contraction et expansion de l'activité, contre 48,8 le mois précédent.



Mais le PMI de l'industrie manufacturière s'est lui enfoncé dans la zone rouge, à 44,7 après 46,5 le mois précédent, soit un plus bas de presque trois ans.



Autre signe de faiblesse de l'économie britannique, les ventes au détail ont subi une baisse inattendue au mois de novembre, selon les chiffres de l'Office national de la statistique.



Ces ventes ont baissé de 0,4% en volume le mois dernier après un rebond de 0,9% en octobre qui avait été porté par un effet de base favorable suite à un mois de septembre durant lequel la consommation avait été affectée par la fermeture de magasins due aux funérailles de la reine Elizabeth.





