Royaume-Uni: le PMI manufacturier toujours en contraction

(CercleFinance.com) - La production manufacturière en Grande-Bretagne s'est contractée pour le 19ème mois consécutif en février, la crise du transport en Mer Rouge étant venue s'ajouter à une demande en berne.



Selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle conduite par S&P Global, l'indice PMI de l'industrie manufacturière britannique est ressorti à 47,5 le mois dernier, contre 47 en janvier, alors que l'estimation 'flash' l'avait donné à 47,1.



Il s'agit d'un plus haut de près de dix mois, c'est-à-dire depuis avril 2023, précise S&P Global dans sa note d'information.



Le bureau de recherche économique évoque des conditions difficiles dans le secteur dues aux perturbations du fret en Mer Rouge, qui ont à la fois pénalisé la production et les livraisons de la part des fournisseurs, tout en entraînant un renchérissement des coûts logistiques.



S&P Global souligne que la demande est par ailleurs restée faible, les prises de commandes ayant chuté à leur rythme le plus rapide depuis le mois d'octobre dernier.





