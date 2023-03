Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: le PMI manufacturier s'améliore en février information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière en Grande-Bretagne a enregistré en février une contraction bien plus marquée qu'au mois précédent, montrent les données d'une enquête réalisée auprès des directeurs d'achat (PMI).



L'indice S&P Global/CIPS est remonté à 49,3 le mois dernier, au-dessus des 47 du mois de janvier et l'estimation 'flash' qui l'avait donné dans un premier temps à 49,2.



Les économistes anticipaient une confirmation de l'indicateur, à 49,2.



Ce chiffre meilleur que prévu illustre, d'après les auteurs de l'étude, une stabilisation de la demande, une amélioration des chaînes d'approvisionnement et une atténuation des tensions inflationnistes.



Les coûts de progression ont ainsi affiché, au mois de février, leur plus faible progression depuis juillet 2020.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.