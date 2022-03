Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: le PMI manufacturier reprend sa marche en avant information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 11:10









(CercleFinance.com) - Après un petit tassement au mois de janvier, la croissance du secteur manufacturier britannique s'est de nouveau accélérée en février, d'après l'enquête IHS Markit/CIPS réalisée auprès des directeurs d'achats, dont les résultats ont été publiés ce mardi.



L'indice PMI manufacturier calculé dans le cadre de cette enquête mensuelle est ressorti à 58 le mois passé, contre 57,3 en janvier, au-dessus de la barre des 50 points - témoignant d'une croissance de l'activité - pour le 21ème mois d'affilée.



Duncan Brock, l'analyste du CIPS en charge de l'étude, attribue cette progression à la fin des mesures de restriction liées à la situation sanitaire et à une amélioration des contraintes d'approvisionnement qui pénalisent l'industrie manufacturière.





