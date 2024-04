Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: le PMI manufacturier renoue avec la croissance information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - Le secteur manufacturier britannique a retrouvé le chemin de la croissance au mois de mars, selon les résultats définitifs de l'enquête réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achat (PMI).



Son indice final est ressorti à 50,3 le mois dernier, un plus haut de 20 mois, contre 47,5 en février et 49,9 en première estimation.



D'après S&P Global, l'optimisme au sein du secteur a atteint un pic depuis avril 2023, 58% des chefs d'entreprise interrogés anticipant une augmentation de leur production à un horizon de 12 mois.



A l'inverse, seuls 7% des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière déclarent atteindre une contraction de la production, révèle le rapport.



D'après S&P Global, ce regain d'optimisme est lié à une amélioration de la demande et au lancement de nouveaux produits, mais aussi à un apaisement des tensions logistiques qui avaient suivi l'apparition de la crise dans la Mer Rouge.





