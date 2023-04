Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: le PMI manufacturier poursuit sa contraction information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Le secteur manufacturier de la Grande-Bretagne a subi en mars son huitième mois consécutif de contraction, sur fond de faiblesse persistante des nouvelles commandes.



L'indice PMI publié par S&P Global/CIPS qui mesure l'activité au sein de l'industrie manufacturière est ainsi retombé à 47,9 le mois dernier, contre 49,3 en février.



Le chiffre du mois de mars ressort ainsi à un niveau inférieur à sa première estimation de 48, s'enfonçant ainsi encore un peu plus en territoire de contraction, c'est-à-dire en-dessous de la barre des 50 points.



D'après l'enquête, les producteurs britanniques souffrent de la faiblesse continue de leurs carnets de commandes, notamment de la part des donneurs d'ordres à l'export.





