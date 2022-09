Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Royaume-Uni: le PMI manufacturier en zone de contraction information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 10:50

(CercleFinance.com) - Le secteur manufacturier en Grande-Bretagne est repassé en zone de contraction au mois d'août, une première depuis le premier confinement du printemps 2020, montre l'enquête S&P Global/CIPS publiée jeudi.



L'indice PMI manufacturier calculé dans cette enquête réalisée auprès des directeurs d'achats est ressorti à 47,3 le mois dernier, à comparer avec 52,1 en juillet et contre une estimation préliminaire de 46.



D'après ses auteurs, cette statistique fait apparaître une contraction 'significative' tant au niveau de la production que des prises de commandes et des exportations.



'Les nuages ​​inflationnistes qui se sont accumulés au-dessus de l'industrie manufacturière britannique ont fini par éclater, entraînant une chute spectaculaire de la demande à l'origine de la plus forte diminution des

nouvelles commandes depuis mai 2020', explique John Glen, économiste au Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS).



'Il existe toutefois une lueur d'espoir au niveau des chaînes d'approvisionnement mondiales, qui se montrent de plus en plus solides, ce qui pourrait se révéler essentiel afin de stopper la hausse des prix', assure-t-il.