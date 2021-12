Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni : le PMI manufacturier en hausse malgré les prix information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 10:47









(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière en Grande-Bretagne a poursuivi sa croissance au mois de novembre en dépit d'une intensification des pressions sur les prix, montrent les dernière données de l'enquête PMI auprès auprès des directeurs d'achat. L'indice PMI d'IHS Markit/CIPS pour le secteur de l'industrie manufacturière britannique a grimpé à 58,1 le mois dernier, contre 57,8 en octobre. Ces bons chiffres, qui s'expliquent notamment par la vigueur des nouvelles commandes, montrent que l'économie britannique résiste bien aux problèmes de logistiques et aux tensions sur les prix, dont la progression le mois dernier a atteint des plus hauts de 30 ans à en croire le rapport.

