Royaume-Uni : le PMI manufacturier accélère la cadence Cercle Finance • 03/08/2020 à 10:55









(CercleFinance.com) - La croissance du secteur manufacturier s'est accélérée en Grande-Bretagne au mois de juillet à la faveur des mesures de déconfinement, montre la dernière enquête Markit/CIPS réalisée auprès des directeurs d'achats publiée lundi. L'indice PMI manufacturier définitif calculé dans le cadre de cette enquête est ressorti à 53,3 le mois dernier, un plus haut de 16 mois, contre 50,1 en juin et après une estimation préliminaire de 53,6. 'Les entreprises issues de l'industrie manufacturière ont poursuivi leurs progrès en juillet sous l'effet de flux de production redevenus plus aisés et d'un rythme de prises de nouvelles commandes au plus haut depuis la fin 2018', explique Duncan Brock, directeur de groupe au sein du Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS).

