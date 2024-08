Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: le PMI manufacturier à un plus haut de deux ans information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur manufacturier en Grande-Bretagne s'est accrue pour le troisième mois consécutif en juillet, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global publiés ce jeudi.



L'indice PMI manufacturier britannique est ressorti à 52,1 le mois passé, contre 50,9 en juin, alors que l'estimation 'flash' l'avait donné à 51,8.



Après trois mois d'affilée de croissance, une série inédite depuis la mi-2022, l'indice évolue désormais à des plus hauts de deux ans.



Dans sa note d'information, S&P Global explique cette amélioration par une reprise de la production et une remontée des prises de commandes, dans un contexte d'optimisme sur l'économie et de moindre incertitude politique.



Pour 60% des dirigeants interrogés, la production de leur entreprise est désormais appelée à croître au cours des 12 mois qui viennent, indique S&P Global.





