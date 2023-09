Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: le PMI manufacturier à un creux de 39 mois information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 10:54









(CercleFinance.com) - La contraction de l'industrie manufacturière s'est accentuée au mois d'août en Grande-Bretagne, à tel point que le PMI du secteur atteint désormais un creux de plus de trois ans, selon l'enquête S&P Global/CIPS réalisée auprès des directeurs d'achat.



L'indice PMI manufacturier calculé dans cette enquête a chuté à 43 le mois dernier, contre 45,3 en juillet, atteignant ainsi son plus bas niveau depuis mai 2020.



Ces mauvais chiffres, qui témoignent d'une 'détérioration marquée' des conditions d'activité, dressent un tableau inquiétant de l'économie britannique sachant que de tels chiffres n'avaient jusqu'ici été constatés que lors de périodes de crise sévère, telles que le tumulte financier de 2008 ou l'épidémie de Covid.



Pour les auteurs de l'étude, ces données viennent surtout compliquer la tâche des responsables politiques et de la Banque d'Angleterre (BoE) afin de s'assurer que l'économie ne tombe pas en récession.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.