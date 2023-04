Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: le PMI des services surprend à la hausse information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 10:54









(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur privé de la Grande-Bretagne a accéléré sa croissance en avril, à en croire la dernière enquête PMI réalisée par S&P Global et CIPS auprès des directeurs d'achat.



L'indice PMI des services s'est établi à 54,9 ce mois-ci dans sa version préliminaire, après 52,9 en mars, soit son meilleur niveau depuis 12 mois, alors que le consensus visait seulement 53 points.



En revanche, l'indice S&P/CIPS dans l'industrie manufacturière a poursuivi son repli à 46,6 en avril, contre 47,9 le mois dernier, ce qui montre une aggravation de la contraction du secteur alors que les économistes espéraient une petite accalmie.



L'indice PMI composite - qui intègre à la fois les services et le secteur manufacturier - a quant à lui atteint un plus haut d'un an, à 53,9 après 52,2 en mars.



Les spécialistes de S&P Global en déduisent que l'économie britannique pourrait connaître une croissance 'robuste' de l'ordre de 0,4% au cours du trimestre, à la faveur notamment du ralentissement des tensions inflationnistes.



A noter que le terme 'récession' est totalement absent de leur communiqué, alors qu'il figurait encore en bonne place dans la note d'information publiée le mois dernier.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.