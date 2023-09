Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: le PMI des services retombe en contraction information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 11:02









(CercleFinance.com) - Le secteur des services en Grande-Bretagne est retombé en zone de contraction au mois d'août, montre l'étude S&P Global/CIPS réalisée auprès des directeurs d'achats publiée ce mardi.



L'indice PMI des services calculé dans cette enquête a chuté à 49,5 le mois dernier, contre 51,5 au mois de juillet, revenant ainsi à un plus bas depuis le début de l'année.



Ce repli est toutefois moins prononcé que celui qui avait été annoncé en première lecture, avec un indice PMI initialement ressorti à 48,7.



'Après un modeste redressement au cours des six derniers mois, l'activité dans le secteur des services commence clairement à ressentir l'impact des relèvements de taux d'intérêt au niveau de la demande des clients', explique Tim Moore, analyste chez S&P Global Market Intelligence.



S'ajoutent à cela les effets de la crise du pouvoir d'achat, du renchérissement de la facture énergétique et de l'inflation salariale, soulignent les auteurs du rapport.





