Royaume-Uni: le PMI des services reste déprimé

(CercleFinance.com) - Le secteur des services en Grande-Bretagne a poursuivi sa contraction au mois de novembre, selon la dernière étude, montre l'étude S&P Global/CIPS auprès des directeurs d'achats publiée jeudi, qui confirme la probabilité d'une récession Outre-Manche.



L'indice PMI des services calculé dans cette enquête est resté inchangé à 48,8 le mois dernier, son plus bas niveau depuis début 2021.



'Il ne fait guère de doute que le Royaume-Uni se trouve déjà en récession et les consommateurs peuvent continuer à se préoccuper du coût de la vie et de leur facture de chauffage', a prévenu le Dr John Glen, l'économiste en chef du Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) à l'occasion de la parution de la statistique.





