Royaume-Uni : le PMI des services plus élevé que prévu

La BoE, qui devrait relever son taux directeur à 4,5% la semaine prochaine, surveille de près les salaires et les marges bénéficiaires des entreprises, alors qu'elle tente de ramener l'inflation à son objectif de 2%.

(AOF) - Au Royaume-Uni, le secteur des services a entamé le deuxième trimestre avec sa croissance la plus rapide depuis un an, soutenu par de nouvelles commandes. L'indice PMI des services a augmenté à 55,9 après 52,9 en mars. Une première estimation le donnait à 54,9. " Une forte croissance du secteur des services signifie que l'économie britannique a commencé le deuxième trimestre de manière positive ", a déclaré Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

