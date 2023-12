Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: le PMI des services confirme son redressement information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 10:50









(CercleFinance.com) - L'économie britannique a confirmé son redressement au mois de décembre, à la faveur de la bonne tenue du secteur des services, à en croire les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle S&P Global/CIPS.



L'indice PMI 'flash' des services s'est accru à 52,7 ce mois-ci, contre 50,9 en novembre, ce qui montre que la croissance tend à s'accélérer dans le tertiaire.



Dans leur rapport, les économistes de S&P Global/CIPS évoquent le regain de forme du segment des services financiers, soutenu par l'espoir de possibles baisses de taux l'an prochain.



L'indice PMI composite - qui mesure l'activité dans l'ensemble de l'économie - en a profité pour ressortir à 51,7, contre 50,7 le mois dernier, toujours bien au-dessus de la barre des 50 points synonyme d'expansion.



'L'économie britannique continue d'échapper à la récession, avec une croissance qui s'est accélérée à la fin de l'année, laissant penser que le PIB a stagné au cours du quatrième trimestre', commente Chris Williamson,

économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.



Tout n'est pas rose, pourtant, puisque l'indice PMI mesurant l'activité dans l'industrie manufacturière s'est enfoncé encore un peu plus dans la zone de contraction ce mois-ci, à 46,4 contre 47,2 le mois dernier.



Pour John Glen, l'économiste en chef du CIPS, la persistance des tensions inflationnistes et les difficultés continues du secteur manufacturier sont de nature à incitenr à la prudence à l'approche de 2024.





