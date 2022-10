Royaume-Uni: le PMI décroche avec la crise politique information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 10:49

(CercleFinance.com) - Plombée par la crise politique qui secoue le pays, l'économie britannique a subi en octobre sa plus forte contraction depuis début 2021,, montrent les premiers résultats de l'enquête mensuelle S&P Global/CIPS réalisée auprès des directeurs d'achats.



L'indice PMI 'flash' du secteur des services, le principal moteur de l'économie du Royaume-Uni et rare soutien à l'activité, est ainsi tombé à 47,5 ce mois-ci, contre 50 au mois de septembre.



Le PMI manufacturier a quant à lui reculé à 45,8, contre 48,4 le mois dernier, soit un nouveau plus bas depuis presque deux ans et demi.



L'indice 'flash' composite - qui combine services et secteur manufacturier - est lui ressorti à 47,2 en octobre, à comparer avec 49,1 le mois précédent.



Dans son enquête, S&P Global explique que les niveaux actuels des PMI décrivent une situation de récession au Royaume-Uni, renforcée par le climat de crise politique qui a fait chuter la livre, s'envoler les rendements obligataires et exacerber la volatilité.



'L'incertitude accrue en matière politique et économique a entraîné une baisse de l'activité jamais vue depuis la crise financière de 2009, exceptées les périodes de confinement durant la pandémie', note le chef économiste de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.



'Le PIB va donc très certainement se contracter au quatrième trimestre après une contraction vraisemblable au troisième, ce qui signifie que le Royaume-Uni se trouve déjà en récession', conclut-il.