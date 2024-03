Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: le PMI dans les services demeure solide information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - La croissance dans le secteur britannique des services a quelque peu ralenti au mois de février, mais s'est maintenue à des niveaux 'solides', selon les résultats de la dernière enquête PMI de S&P Global.



L'indice des directeurs d'achats (PMI) mesurant l'activité dans le secteur des services au Royaume-Uni s'est ainsi établi à 53,8 le mois dernier, contre 54,3 en janvier ainsi qu'en version 'flash'.



Il s'agit de son quatrième mois consécutif au-dessus du seuil des 50 points, qui indique une croissance, confirmant la reprise de l'activité après l'accès de faiblesse connu à l'automne dernier.



Pour Tim Moore, économiste chez S&P Global Market Intelligence, ces chiffres montrent que l'économie britannique se redresse après avoir essuyé une récession technique au second semestre 2023.



En dépit de tensions inflationnistes toujours présentes, dues aux revalorisations salariales, l'enquête met en évidence un optimisme à un plus haut de deux ans chez les chefs d'entreprise du tertiaire.



Quelque 59% des participants disent ainsi anticiper une activité en hausse au cours des 12 prochains mois, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis février 2022.





