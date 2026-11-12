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Royaume-Uni : le PIB s'accroît de 0,7% au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 10:02

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Conformément au consensus, le produit intérieur brut (PIB) réel du Royaume-Uni a augmenté de 0,7% au 3e trimestre 2026, selon la première estimation de l'Office national des statistiques (ONS), après une croissance de 0,5% au 2e trimestre.

La croissance du 3e trimestre a été principalement portée par une hausse de 0,9% de l'activité dans le secteur des services (notamment les services aux entreprises), tandis que la production industrielle a progressé de 0,1% et que l'activité dans la construction a reculé de 0,7%.

Par ailleurs, l'ONS indique que, en septembre, la production industrielle britannique s'est accrue de 0,1% par rapport au mois précédent, tirée par une progression de 0,9% dans le secteur manufacturier proprement dit, qui a compensé les reculs enregistrés dans les autres secteurs.

Enfin, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est creusé de 1,5 MdGBP en septembre par rapport à août, pour atteindre 21,4 MdsGBP, une hausse de 3,7 MdsGBP des importations ayant plus que compensé une progression de 2,2 MdsGBP des exportations.

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