Royaume-Uni : le PIB décroche en avril

(AOF) - Le PIB du Royaume-Uni a chuté de 20,4% en avril, a annoncé l'Office of national statistics. Il s'agit sa plus forte baisse depuis la création de cette statistique mensuelle en 1997. Au cours des trois mois à fin avril, l'économie s'est contractée de 10,4%. Le secteur des services a diminué de 9,9 %, la production de 9,5 % et la construction de 18,2 %. « Pratiquement tous les secteurs de l'économie ont été touchés; les pubs, l'éducation, la santé et les ventes de voitures ayant contribué le plus à cette chute historique », a commenté l'ONS.