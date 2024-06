Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: le déficit commercial s'est accru en avril information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 09:37









(CercleFinance.com) - Les chiffres de la balance commerciale britannique se sont détériorés au mois d'avril, essentiellement en raison d'une hausse des importations, montrent des données publiées mercredi par l'Office national des statistiques (ONS).



Le déficit commercial s'est accru de 3,7 milliards de livres sterling par rapport à mars pour s'établir à 18,3 milliards de livres.



L'augmentation du déficit résulte d'un bond de 3,7 milliards de livres des importations, à 48,3 milliards de livres, tandis que les exportations sont restées stables à 29,9 milliards.



La balance commerciale avec l'Union européenne s'est dégradée de 1,9 milliard de livres à -12,1 milliards, tout comme celle avec le reste du monde, avec un déficit accru de 1,7 milliard à -6,3 milliards.





