Royaume-Uni: la production industrielle repart à la baisse

(CercleFinance.com) - Après deux mois de hausse, la production industrielle britannique est repartie à la baisse en avril, montrent des statistiques publiées mercredi.



Le Bureau national des statistiques (ONS) a indiqué ce matin que la production industrielle avait reculé de 0,9% par rapport au mois précédent, alors que les analystes de Bank of America attendaient une baisse plus limitée de 0,4%.



L'ONS explique ce repli plus marqué que prévu par un recul de 1,4% de la production manufacturière, principalement dû à une chute de 6,1% dans le secteur pharmaceutique.



Ce repli n'a pu qu'être partiellement compensé par une hausse de la production dans l'eau et le traitement de l'eau (+1,3%), l'industrie minière (+0,8%) et l'électricité et le gaz (+0,5%).



Dans sa note d'information, l'ONS rappelle que la production industrielle au Royaume-Uni s'était accrue de 1% en février, puis de 0,2% en mars.





