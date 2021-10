Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni : la production industrielle progresse en août information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 11:06









(CercleFinance.com) - La production industrielle a augmenté plus que prévu en août au Royaume-Uni, portée par la progression de l'industrie minière et la bonne orientation du secteur des transports. La production industrielle a progressé de 0,8% par rapport à juillet, a précisé mercredi l'Office des statistiques nationales (ONS), alors que le consensus ne visait qu'une hausse de 0,2%. La production dans les mines et les carrières, en particulier, a bondi de 16%, une augmentation toutefois compensée par le repli de 2,8% de celle d'électricité et de gaz. La production manufacturière, qui ne tient pas compte de l'énergie, a progressé pour sa part de 0,5%, dopée surtout par la production de matériel de transport (+3,9%). L'ONS précise qu'en dépit de ces bons chiffres, la production industrielle britannique demeure toujours 1,3% en-dessous de ses niveaux de février 2020, c'est-à-dire avant l'apparition de la crise du coronavirus. Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.

