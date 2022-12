Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: la production industrielle inchangée en octobre information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 10:21









(CercleFinance.com) - La production industrielle britannique est restée inchangée au mois d'octobre, selon des données officielles publiées lundi, confirmant la morosité actuelle de l'activité économique du pays.



La production industrielle du Royaume-Uni demeure toutefois 0,3% au-dessus de ses niveaux de février 2020, dernier point de référence 'normal' avant l'apparition de l'épidémie de Covid-19, précise l'Office national des Statistiques (ONS).



L'ONS précise que le repli de la production dans trois grands secteurs sur quatre - à savoir l'énergie, l'eau et les mines - a été compensé par la hausse de la production manufacturière.



Parmi les secteurs manufacturiers, six des 13 sous-secteurs ont enregistré une croissance de leur production, en premier lieu les produits pharmaceutiques de base (+8,4%) et les équipements de transport (+2,3%).



Ces chiffres confirment néanmoins la tendance au ralentissement de l'activité dans le pays, où la chute de la consommation des ménages due à la hausse du coût de la vie a provoqué de fortes incertitudes ayant conduit au report des investissements des entreprises.





