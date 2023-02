Royaume-Uni: la livre remonte face au dollar après un accord avec Bruxelles sur l'Irlande du Nord

"Lever le risque d'une guerre commerciale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, son plus gros marché, est exactement ce qui était souhaité ", a salué l'analyste Kallum Pickering (Berenberg), cité par AFP.

" Désormais, les médicaments dont l'utilisation est approuvée par l'autorité britannique de régulation seront automatiquement disponibles dans toutes les pharmacies et tous les hôpitaux d'Irlande du Nord ", a précisé le Premier ministre.

(AOF) - La livre sterling était en hausse de 0,75% face au dollar américain à 1,2037 dollar, après un accord conclu par l’Union européenne avec le Royaume-Uni sur les contrôles avec l’Irlande du Nord. « Nous avons protégé la place de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni », a tweeté le Premier ministre britannique Rishi Sunak. « Nous avons modifié le texte du protocole afin de procéder à des changements cruciaux en matière de TVA et d'accises pour l'ensemble du Royaume-Uni ».

