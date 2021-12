Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni : la croissance se tasse un peu dans les services information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 10:51









(CercleFinance.com) - Le secteur des services a connu une légère décélération de son rythme de sa croissance le mois dernier au Royaume-Uni sur fond de progression record des prix et des coûts de production. L'indice PMI d'IHS Markit/CIPS des directeurs d'achats s'est en effet tassé à 58,5 au mois de novembre, contre 58,6 dans sa version préliminaire ('flash') et 59,1 en octobre. La statistique montre que les nouvelles commandes continuent d'affluer, à un niveau qui n'avait jamais été aussi soutenu depuis cinq mois, mais aussi que les tensions inflationnistes restent intenses. Les prix facturés par les fournisseurs de services ont ainsi augmenté le mois dernier au rythme le plus élevé jamais enregistré depuis la création de l'enquête, en 1996. Les pénuries de main d'oeuvre et les difficultés rencontrées au niveau de la chaîne logistique continuent également de jouer avec les nerfs des entreprises, explique IHS Markit, qui indique néanmoins que les indicateurs actuels suggèrent une accélération de l'activité par rapport au troisième trimestre.

