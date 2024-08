Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: la croissance s'est renforcée en août (PMI) information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 10:53









(CercleFinance.com) - La croissance économique s'est accentuée au mois d'août au Royaume-Uni sous l'effet conjugué de nouvelles créations de postes et d'un reflux des pressions inflationnistes, montre l'enquête PMI publiée jeudi.



L'indice PMI 'composite' de S&P Global, qui mesure l'activité à la fois dans les services et l'industrie, a augmenté pour atteindre 53,4 en données préliminaires, contre 52,8 en juillet, un plus haut depuis avril.



L'indice PMI 'flash' dans le secteur des services a progressé à 53,3 sur le mois qui s'achève, contre 52,5 le mois passé, alors que les économistes l'attendaient à 53.



Conformément aux attentes, l'indicateur préliminaire mesurant l'activité dans le secteur manufacturier a augmenté à 52,5 le mois dernier, contre 52,1, soit un plus haut depuis plus de deux ans.



D'après Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, ces chiffres laissent entrevoir une croissance 'solide' de l'ordre de 0,3% du PIB britannique au troisième trimestre, quoiqu'en ralentissement par rapport à la croissance 'impressionnante' observée au premier semestre de l'année.



L'analyste souligne en particulier que le ralentissement de l'inflation ouvre la porte à de nouvelles baisses de taux de la part de la Banque d'Angleterre, même si la persistance d'une inflation élevée dans les services pourrait l'inciter à une certaine prudence.





