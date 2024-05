Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: la croissance s'accélère dans les services information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 11:01









(CercleFinance.com) - La croissance s'est accélérée dans le secteur britannique des services au mois d'avril, à la faveur d'une hausse des dépenses des consommateurs comme des entreprises, montrent les résultats définitifs de l'enquête PMI diffusés vendredi.



A 55, l'indice PMI final du secteur tertiaire, calculé par S&P Global, ressort à la fois au-dessus de sa version préliminaire de 54,9 et du niveau de 53,1 enregistré en mars.



Il s'agit d'un plus haut depuis mai 2023.



Tim Moore, économiste chez S&P Global Market Intelligence, indique que ces données, qu'il attribue à la solidité de la demande, laissent entrevoir une croissance de 0,4% sur une base trimestrielle.



Il relève surtout que l'inflation dans le secteur des services est retombée à un plus bas de trois ans en avril, ce qui suggère selon lui que l'effet lié à la répercussion des hausses des coûts commence à s'estomper.





