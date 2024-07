Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: la croissance réaccélère en juillet (PMI) information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - La croissance a de nouveau accéléré dans le secteur privé britannique en juillet, montrent les derniers résultats de l'enquête auprès des directeurs d'achat de S&P Global.



L'indice PMI 'flash' composite est ressorti à 52,7 sur le mois qui s'achève, contre 52,3 en juin et 52,8 attendu par les économistes de Bank of America.



Pour Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, ces données laissent entrevoir un début de second semestre 'encourageant' pour l'économie britannique.



L'analyste met en avant une modération des tensions inflationnistes et un accueil favorable des entreprises réservé au nouveau gouvernement travailliste.



Dans le détail, l'indicateur PMI des services est remonté à 52,4 contre 52,1 le mois dernier et une prévision de 53 chez BofA.



L'indicateur PMI manufacturier a quant à lui touché un plus haut de deux ans, à 51,8 contre 50,9 en juin et bien au-dessus des 51 points attendus par les économistes de BofA.





