Royaume-Uni: la croissance réaccélère dans le privé (PMI)

(CercleFinance.com) - La croissance a accéléré dans le secteur privé en Grande-Bretagne au mois de janvier, même si elle a été quelque peu freinée par les tensions en Mer Rouge, montre l'enquête S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats publiée ce mercredi.



L'indice PMI composite calculé dans le cadre de cette enquête est ressorti à 52,5 en version préliminaire ce mois-ci, un plus haut de sept mois, contre 52,1 en décembre.



Dans les services, le PMI 'flash' s'est établi à 53,8, un pic de huit mois, après 53,4 le mois dernier.



Celui mesurant l'activité dans le secteur manufacturier a également progressé, passant de 46,2 à 47,3, un plus haut de neuf mois, tout en restant en zone de contraction, c'est-à-dire sous le seuil des 50 points.



Dans son communiqué, S&P Global note que l'activité a été pénalisée par la remontée des coûts d'approvisionnement due à la crise du transport en Mer Rouge.



Ces chiffres meilleurs que prévu semblent en tout cas éloigner un peu plus la perspective d'une baisse des taux de la part de la Banque d'Angleterre (BoE), qui se réunira le 1er février.





