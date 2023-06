Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: la croissance ralentit encore dans le privé information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 10:44









(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité dans le secteur privé au Royaume-Uni a continué de ralentir au mois de juin, montrent les résultats préliminaires de l'enquête S&P Global/CIPS réalisée auprès des directeurs d'achats.



L'indice PMI composite - qui regroupe à la fois le secteur des services et celui de l'industrie manufacturière - a ainsi reculé à 52,8 ce mois-ci, un plus bas de trois mois, contre 54 en mai.



Le PMI 'flash' du secteur des services a diminué à 53,7 après 55,2 le mois dernier, atteignant là aussi un plancher de trois mois, alors que le consensus l'attendait à 54,9.



Celui du secteur manufacturier s'est lui enfoncé davantage en zone de contraction, à 46,2 en juin contre 47,1, un plus bas de six mois, un chiffre là encore moins moins que prévu.



Pour Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, ce ralentissement de l'activité est le résultat de la politique de resserrement monétaire orchestré par la Banque d'Angleterre.



D'après l'analyste, les relèvements de taux de la BoE ne font qu'accroître la probabilité d'une récession d'ici à la fin de l'année, un scénario qu'il considère comme le prix à payer pour lutter contre l'inflation élevée.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.