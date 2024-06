Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: la croissance ralentit en juin selon le PMI information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 11:11









(CercleFinance.com) - Le secteur privé britannique a affiché en juin sa plus faible croissance depuis novembre 2023, montrent vendredi les résultats de l'enquête réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achat.



L'indice PMI 'flash' composite - qui mesure l'activité globale dans les services et le secteur manufacturier - est ressorti à 51,7 en version préliminaire, contre 53 en mai, alors que les économistes de BofA l'attendaient en hausse à 53,5.



Ce repli est essentiellement due au recul de l'indice PMI des services, qui est passé à 51,2 ce mois-ci après 52,9 en mai, là où BofA visait un chiffre de 53,2.



Dans son rapport, S&P Global évoque un climat d'attentisme dans le secteur en perspective des prochaines élections générales.



Celui du secteur manufacturier s'est lui légèrement amélioré à 51,4, contre 51,2 le mois précédent, ce qui marque un plus haut de presque deux ans.



Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, estime que ces données vont dans le sens d'une modeste croissance économique d'un peu plus de 0,1% en juin.





