Royaume-Uni: la croissance ralentit dans les services (PMI)

(CercleFinance.com) - La croissance dans le secteur britannique des services a atteint en juin son plus bas niveau depuis sept mois, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats publiés ce mercredi.



L'indice PMI des services s'est établi à 52,1 le mois dernier, comme en première estimation, ce qui correspond certes à un huitième mois consécutif de croissance, mais aussi à son rythme de progression le plus faible depuis novembre dernier.



Ce chiffre se compare à 52,9 au mois de mai.



Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence, attribue ce repli au climat d'attentisme qui règne dans le pays avant l'organisation des élections générales, qui se tiendront demain au Royaume-Uni.



De son point de vue, la perspective d'un changement de gouvernement pousse bon nombre d'entreprises à adopter une approche dite de 'wait-and-see', ce qui pénalise l'activité commerciale.





