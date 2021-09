Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni : la croissance ralentit dans l'industrie (PMI) information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 10:45









(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité manufacturière a subi un léger ralentissement en août en Grande-Bretagne, une décélération essentiellement due aux contraintes d'approvisionnement que connaissent les industriels. L'indice des directeurs d'achats (PMI) publié par IHS Markit est ressorti le mois dernier à un plus bas de cinq mois, à 60,3 contre 60,4 au mois de juin. L'indice demeure néanmoins bien au-dessus de sa moyenne de long terme de 51,9, fait valoir l'institut de recherche économique. IHS Markit explique que le ralentissement de la croissance de la production dans l'industrie manufacturière a été exacerbé par les problèmes rencontrés au niveau de la chaîne logistique, tandis que l'inflation au niveau des coûts reste, elle, proche de ses records.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.